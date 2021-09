Polémica com entrada de quatro jogadores argentinos no Brasil: o que está em causa

Viajantes que tenham estado na Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, África do Sul ou Índia nos últimos 14 dias têm de cumprir quarentena ao chegar ao Brasil.

Jogadores como Raphinha, do Leeds United, e Richarlison, do Everton, não estiveram presentes nos jogos da seleção brasileira para o o apuramento para o Mundial'2022 por não estarem aptos a cumprir as medidas sanitárias no Brasil. Porém, quatro jogadores argentinos em situação idêntica defrontarão a canarinha este domingo, em São Paulo.

O guarda-redes Emiliano "Dibu" Martinez e o médio Emiliano Buendia, do Aston Villa, o médio Giovani Lo Celso e o defesa Cristian Romero, do Tottenham, teriam mentido ao entrarem no Brasil. Os quatro declararam no desembarque não ter passagem por países onde há restrição (caso da Grã-Bretanha).

De acordo com a portaria da Casa Civil brasileira, como estiveram em tempo inferior a 14 dias, esses jogadores teriam que cumprir quarentena de 14 dias ao ingressar no Brasil. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo investiga a possibilidade de eles terem entrado no Brasil, supostamente, de maneira irregular às regras sanitárias. Todos serão investigados.

Apesar do problema, o quarteto da Argentina deve ir a jogo frente ao Brasil.