Pogba vai deixar o Manchester United e já saiu do grupo de WhatsApp do plantel

Contrato de Pogba termina em junho e o médio deverá mesmo deixar Old Trafford. Segundo o jornal The Mirror, o francês já saiu do grupo de WhatsApp do plantel dos red devils.

A saída de Paul Pogba do Manchester United é quase certa. O médio termina contrato em junho, não vai renovar e também não jogará mais esta temporada, devido a uma lesão no gémeo.

Além disso, segundo o jornal britânico The Mirror, o internacional francês já se despediu dos companheiros de equipa, deixando uma mensagem no grupo de WhatsApp do plantel. Depois disso, saiu do grupo.

A publicação refere que Pogba terá o Real Madrid e o PSG interessados.

Em 2016, o médio de 29 anos custou 105 milhões de euros aos red devils, com quem conquistou uma Liga Europa (2016/17) e uma Taça da Liga inglesa (2016/17). Marcou 39 golos em 234 jogos.