Pogba tem "muitas ofertas", mas há uma porta fechada: "Não pagam esses altos salários"

Pogba está em final de contrato com o Manchester United

Agente do francês aborda o futuro do jogador, que termina contrato com o United em 2021/22.

Em final de contrato com o Manchester United e ainda sem certezas quanto a uma continuidade no clube, Paul Pogba tem estado no centro de vários rumores. Uma coisa, todavia, parece certa: o futebol alemão não é hipótese.

"Temos muitas ofertas por Pogba, incluindo uma proposta de renovação. Veremos o que é melhor para ele. Alemanha? Isso não é possível porque a mentalidade alemã é diferente. Não podem nem querem pagar estes altos salários. O único clube alemão que podia fazer isso é o Bayern de Munique. Mas nem eles podem chegar ao salário de Pogba. Os alemães estão na base da pirâmide salarial internacional", disse Mino Raiola, agente do francês, à Sport1.

Pogba, médio de 28 anos, cumpre a sexta temporada consecutiva ao serviço do Manchester United, sendo esta a segunda passagem por Old Trafford. Participou, até ao momento, em 13 jogos de 2021/22.

"