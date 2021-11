Pogba lesiona-se e Veretout é chamado por Deschamps

Deschamps chama Jordan Veretout para substituir Pogba.

Paul Pogba não vai mais participar dos dois jogos para os quais foi convocado pela França. O médio do Manchester United deixou o treino desta segunda-feira a sentir dores na coxa direita e acabou por receber a confirmação de que não irá se recuperar a tempo de ajudar no apuramento europeu para o Mundial'2022.

Para substituir Pogba, Dider Deschamps chamou Jordan Veretout, da Roma. A França vai defrontar as seleções do Cazaquistão, no próximo sábado, e a Finlândia, no dia 16, em jogos a contar pelas nona e décima jornada do fase de apuramento.

A França lidera o grupo com 12 pontos em seis jogos. Em segundo lugar está a Ucrânia, com nove pontos, seguido pela Finlândia (8), Bósnia (7) e Cazaquistão (3).