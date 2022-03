Pogba revela já ter sofrido de depressão: "Às vezes, ficas sem saber quem és"

Médio fez parte das escolhas de Didier Deschamps na convocatória francesa

Paul Pogba, em declarações ao jornal francês Le Figaro, abriu o livro sobre a depressão, confessando já ter sofrido com a doença ao longo da carreira.

"Eu já sofri de depressão na minha carreira, mas nós [jogadores] não falamos sobre isso. Às vezes, ficas sem saber quem és, só queres ficar isolado, estar sozinho, estes são sinais inconfundíveis", explicou o internacional francês.

O médio do Manchester United abordou ainda o episódio em que a própria casa foi assaltada enquanto representava os red devils, recordando o pânico que sentiu por ambos os filhos terem estado em casa durante o incidente.

"Eu dei com a minha casa assaltada após a intrusão de três pessoas que me roubaram um cofre. Continha jóias da minha mãe e a minha medalha de campeão do Mundo. O que me assustou mais foi ambas as minhas crianças terem estado em casa, junto da ama, durante este incidente. Ela ouviu tudo, ligou à minha mulher e depois trancou-se com os rapazes num quarto. Ela ficou em choque durante vários dias, mas o mais importante é que as minhas crianças estão bem", concluiu Pogba.