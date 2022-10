Pogba quis terminar a carreira após ser raptado: "Quero desaparecer"

Em março, Pogba foi raptado e o episódio fez com que pensasse em pendurar as chuteiras, revelou um amigo próximo do jogador.

Depois de ter sido raptado por homens armados em março deste ano, Paul Pogba considerou terminar a carreira de futebolista. Um dos amigos de infância do médio da Juventus contou à polícia que o médio da Juventus temeu pela segurança das famílias.

"O Paul disse-me na altura: 'como é que eu vou dar esse valor que eles pedem [raptores queriam, alegadamente, 13 milhões de euros]? Não quero mais jogar futebol, quero desaparecer'. Eu disse-lhe para ter calma e ele fez uma chamada, não sei para quem. Estava com medo pelos filhos, a esposa, a família dele", revelou Boubacar Camará, citado pelo Journal du Dimanche.

O rapto aconteceu na noite de 19 para 20 de março. No dia 25, Pogba jogou pela seleção francesa num amigável diante da Costa do Marfim.

Recorde-se que as autoridades francesas estão a investigar uma alegada tentativa de extorsão a Pogba. O irmão mais velho do ex-Manchester United, Mathias Pogba, é um dos suspeitos do crime.