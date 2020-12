Pogba quebra silêncio: "Quando não sabes o que se passa lá dentro, não fales"

Paul Pogba quebrou o silêncio depois do empate do Manchester ​​​​​​​United frente ao Manchester City.

Paul Pogba parece não estar a viver uma das suas melhores fases no Manchester United. Depois das declarações do seu agente Mino Raiola, na passada segunda-feira, onde falou no "descontentamento" do jogador no clube inglês, Pogba garantiu nas redes sociais estar "1000% envolvido" no clube.

"Sempre lutei e lutarei pelo Manchester United, os meus companheiros e os adeptos", escreveu o médio no Instagram depois do jogo com o Manchester City, deste sábado.

"O bla bla bla não importa. O futuro está longe, o que importa é hoje e hoje estou a 1000% envolvido. Sempre foi tudo claro entre mim e o clube e isso nunca vai mudar. Quando não sabes o que se passa por dentro, não fales", podia ler-se na mensagem.