Pogba "piscou o olho", mas posição do Real Madrid está definida

Médio francês admitiu ter o sonho de jogar no clube espanhol.

Foi uma das notícias do dia na esfera do futebol internacional: em plena conferência de imprensa da seleção francesa, Paul Pogba admitiu ter o sonho de jogar no Real Madrid.

"O interesse do Zidane? Disse-se muitas coisas. Todos os jogadores sonham em jogar no Real Madrid. Pode ser um sonho. Não vou negar que seria um sonho para mim jogar lá algum dia", afirmou Pogba aos jornalistas, vincando, logo depois, que adora jogar no Manchester United.

Ora, a imprensa espanhola não demorou a indagar a possibilidade de um avanço dos "merengues" pelo médio gaulês, uma vez que o interesse de ambas as partes num eventual casamento já foi ventilado em ocasiões anteriores. Contudo, adianta o As, trata-se de uma hipótese que, de momento, não está em cima da mesa.

"O SOS de Pogba não terá resposta do Real", pode ler-se na peça do diário do país vizinho, que frisa que os madrilenos têm, nesta fase, outras prioridades: Mbappé, que terá expressado o desejo de deixar o PSG, Eduardo Camavinga, coqueluche do Rennes e da seleção de França e, a olhar para 2022, Erling Haaland, matador do Dortmund.

Pogba, recorde-se, atua no United desde 2016. Na presente época, em que já teve de enfrentar uma infeção por covid-19, leva um golo marcado em quatro jogos oficiais.