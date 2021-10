Pogba mudou de posição sobre o futuro e terá havido dedo de Ronaldo

Pogba, médio do United

De acordo com o L'Équipe, médio francês não pretende sair de Old Trafford ao final da época.

O contrato de Paul Pogba termina em junho de 2022, motivo que leva a que o futuro do médio francês volte a estar na ordem do dia. O Real Madrid já terá demonstrado abertura a avançar pelo jogador, que, em tempos, chegou a admitir uma mudança para o clube "merengue". Porém, um "detalhe" recente parece ter assumido papel fundamental numa alegada mudança de posição do centrocampista.

De acordo com o L'Équipe, Pogba voltou a encontrar alegria em jogar pelo Manchester United desde o regresso de Cristiano Ronaldo ao clube inglês. Nesse sentido, a direção dos "red devils" já terá começado a conversar com o jogador de 28 anos com vista à renovação de contrato.

Os próximos meses deverão ser decisivos para perceber o desfecho da situação de Pogba, sendo que, nesta fase, a hipótese mais forte é a da continuidade.