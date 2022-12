Pogba foi esquiar e os adeptos da Juventus não gostaram: "Vai treinar"

Médio ainda não se estreou esta temporada pela Juventus devido a lesão.

Paul Pogba, médio da Juventus, tem sido arrasado nas redes sociais por vários adeptos da equipa desde que se mostrou a esquiar, no domingo.

"Vai treinar, estás a esgotar a nossa paciência, "Por favor, lesiona-te outra vez", "Quando vais parar de nos roubar o teu salário?", "Sim descansa, fizeste muito este ano" ou "Começa a correr em vez de esquiares e fazeres palhaçadas" são alguns dos comentários que se podem ler na publicação de Pogba.

O médio francês ainda não se estreou esta temporada pela Juventus, que o contratou a custo zero no verão passado, tendo falhado inclusive o Mundial'2022 devido a uma lesão no joelho.

