Pogba está livre para assinar e o Real Madrid deixa uma garantia

Pogba já se despediu do Manchester United

Clube merengue assegura não estar interessado no médio, que já se despediu do United.

Paul Pogba está fora das cogitações do Real Madrid. O atual campeão europeu, que há uma semana bateu o Liverpool por 1-0 na final da Liga dos Campeões disputada em Paris, negou ao jornal espanhol Marca, que cita dirigentes do clube merengue, ter feito qualquer abordagem ao jogador e às pessoas responsáveis pela sua carreira.

Os merengues, que já anunciaram a contratação do central Antonio Rudiger (ex-Chelsea) para a próxima época, têm como principal objetivo a aquisição de Aurélien Tchouaméni e, caso o médio do Mónaco não se mude para o Santiago Bernabéu, Pogba não é visto como uma alternativa pelos dirigentes do conjunto blanco.

Campeão do Mundo pela França em 2018 na Rússia, tendo, inclusive, marcado na final que seleção gaulesa venceu por 4-2 frente à Croácia, Paul Pogba está de saída do Manchester United e o seu regresso à Juventus, formação que representou entre 2012 e 2016, é uma das hipóteses mais fortes. Na presente temporada, ao serviço dos "red devils", o futebolista de 29 anos realizou 27 jogos, marcou um golo e fez nove assistências.