Pogba é uma novela que tem agora uma reviravolta que surpreende

Imprensa inglesa garante que o médio está disposto a ficar em Manchester, com uma condição.

Paul Pogba é, definitivamente, uma espécie de novela no seio do plantel do Manchester United. O médio internacional francês está em final de contrato com os red devils e uma saída de Old Trafford, no final da época, há muito que é "anunciada" pela imprensa internacional.

Desta vez, todavia, a história é outra. O jornal britânico "The Sun" assegura que Ralf Rangnick impressionou Pogba ao ponto de o jogador pretender ficar no plantel caso o alemão se mantenha no comando técnico em 2022/23.

Pogba está em Manchester desde 2016/17, naquela que é a segunda passagem pelo clube. Pelo meio, representou a Juventus. Não joga desde novembro devido a questões físicas.