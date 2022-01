Pogba é prioridade do PSG para o verão, segundo franceses

Paul Pogba vai rumar ao PSG no verão, segundo a imprensa francesa

Imprensa francesa assegura que Paul Pogba é a prioridade número um dos parisienses para o mercado de verão

O jornal francês L´Équipe assegura esta sexta-feira que Paul Pogba, que está em final de contrato com o Manchester United, vai ser a nova cara do PSG no verão, quando é esperada a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

A fonte assegura que os parisienses vão acertar a vinda a custo zero do internacional francês de 28 anos, que esta temporada leva sete assistências em 13 jogos pelos red devils.