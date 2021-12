Pogba e o United: declarações de Ralf Rangnick aquecem ainda mais o tema

Treinador do clube inglês diz que para se renovar contrato é preciso o jogador querer estar no clube.

Sem qualquer sinal de que possa renovar contrato com o Manchester United, Paul Pogba continua a ser uma dos temas quentes em torno do Manchester Inited. Ralf Rangnick, novo treinador dos red devils, foi questionado sobre a situação do médio francês e as palavras do alemão não dão a entender que as partes possam assinar u novo vínculo.

"Eu não diria que ele é daqueles que não vale a pena manter, mas os jogadores precisam de querer ficar, precisam de ter esse desejo de ficar e jogar pelo clube. Se um jogador não quiser jogar num clube como o Manchester United, mesmo a longo prazo, não acho que faça qualquer sentido convencê-lo a mudar de ideias", afirmou o técnico em conferência de imprensa.

"Este clube é gigante, com um apoio extraordinário, creio que ninguém neste clube deva convencer qualquer jogador a ficar", prosseguiu o alemão.

Pogba, recorde-se, está fora das opções de Rangnick, devido a lesão.