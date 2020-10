Pogba declara-se: "Não vou negar que seria um sonho jogar lá..."

Médio internacional francês do Manchester United, com quem termina contrato em 2021, assumiu o desejo de representar o campeão espanhol, treinado pelo compatriota Zinedine Zidane.

O médio internacional francês Paul Pogba assumiu, esta quarta-feira, em conferência de Imprensa da seleção francesa, que tem o "sonho" de jogar ao serviço da equipa do Real Madrid, treinado pelo compatriota e fã Zinedine Zidane.

"O interesse do Zidane? Disse-se muitas coisas. Todos os jogadores sonham em jogar no Real Madrid. Pode ser um sonho. Não vou negar que seria um sonho para mim jogar lá algum dia", afirmou Pogba aos jornalistas.

Todavia, o médio internacional francês assegurou que vai continuar empenhado na equipa do Manchester United. "Estou no Manchester United e adoro o meu clube. Jogo pelo Manchester United, divirto-me e quero fazer tudo o que seja possível para colocar o clube onde merece estar", afirmou.

Paul Pogba havia renovado, em 2016, por mais cinco temporadas com o Manchester United, ou seja, até 2021, pelo que o jogador está em final de contrato com os "red devils", que podem, inclusive, renovar automaticamente a ligação por uma temporada com o atleta.

Questionado pela Imprensa sobre o atual estado da renovação contratual, o médio revelou que ainda não discutiu a continuidade em Old Trafford com a administração do clube inglês.

"Ainda não falei com o Ed Woodward [vice-presidente do Manchester United]. Não falamos sobre a renovação. Para já, estou no Manchester United e focado em regressar à melhor forma física", esclareceu. "Haverá um momento em que o clube virá falar comigo para me oferecer algo ou então não", acrescentou.

Paul Pogba é um dos jogadores que o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, tem como alvo preferencial para reforçar os merengues e chegou a pedir, no verão de 2019, a contratação do médio francês ao presidente Florentio Pérez.