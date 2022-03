Pogba decidiu que não vai renovar com o Manchester United

Pogba torna-se um jogador livre em julho

Paul Pogba vai deixar, pela segunda vez na sua carreira, o Manchester United de graça. Depois de, em 2012/13 ter saído para a Juventus a custo zero, o médio decidiu que não vai prolongar o seu vínculo aos red devils e, desta forma, deixará Old Trafford este verão.

Porém, de acordo com o jornal britânico The Telegraph, o jogador natural de Lagny-sur-Marne não assinará qualquer pré-contrato com outra equipa durante os próximos três meses, uma vez que se quer concentrar no principal objetivo que o Manchester tem para conseguir até ao fim da época (garantir, através da Premier League, um lugar de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões), mostrando que está comprometido com os colegas, treinador e clube.

Campeão do Mundo pela França em 2018, Paul Pogba, de 29 anos, foi novamente resgatado à Vecchia Signora em 2016, a troco de 105 milhões de euros. Com o passar das temporadas, o seu rendimento foi baixando e a chegada de nomes como Bruno Fernandes também lhe tiraram protagonismo na formação inglesa. Na presente época, o camisola 6 do Manchester United leva 23 jogos, um golo e nove assistências.