Pogba com futuro incerto em Old Trafford: "Há possibilidade de regressar à Juventus"

Médio gaulês trocou o emblema de Turim, no qual se notabilizou indelevelmente, pelo clube de Manchester há cinco anos. Em janeiro, ficará livre de assinar

A menos de um ano de terminar contrato com Manchester United, Paul Pogba poderá ter, segundo o empresário Mino Raiola, a hipótese de voltar a atuar pela Juventus na próxima época, clube do qual saiu em 2016 e pelo qual nutrirá um carinho especial.

"O Pogba termina contrato em junho, vamos conversar com o Manchester e veremos o que acontece. Turim continua no coração dele. Há a possibilidade de o Pogba regressar à Juventus, mas também dependerá da Juventus", afirmou Raiola, em declarações à Rai Sport, que foram entretanto ecoadas na Imprensa britânica.

Produto da formação do Manchester United, Pogba despontou ao serviço da Juventus entre 2012 e 2016, com 34 golos e 31 assistências em 124 jogos, motivando o clube inglês a desembolar 105 milhões de euros para adquirir o então ex-pupilo.

Na chegada a Old Trafford, o médio gaulês "trazia na bagagem" quatro troféus de campeão italianos, conquistados sucessivamente, duas Taças de Itália e duas Supertaças transalpinas e as medalhas de finalista vencido na Champions e no Euro'2016.