"Pogba chegou tarde ao treino, pediu desculpa e foi-lhe permitido jogar de novo"

Antigo agente de Van de Beek recorda um episódio ocorrido no Manchester United.

Donny van de Beek regressou ao Manchester United depois de meia temporada emprestado ao Everton, mas continua com grandes dificuldades em se afirmar nos red devils. O médio internacional pelos Países Baixos entrou apenas em três encontros de 2022/23, totalizando uns escassos 19 minutos até ao momento.

Guido Albers, ex-agente do jogador, falou ao Voetbal Primeur e recordou a etapa de Van de Beek em Manchester antes de rumar ao Everton, onde fez sete jogos e um golo.

"Nunca jogou no Manchester United. A relação entre ele e o clube esfriou um pouco. Teve de competir com Pogba, que se apresentou tarde no treino, pediu desculpa e foi-lhe permitido jogar de novo, no lugar de um jovem que treinava dez horas por duas durante oito semanas para demonstrar que era suficientemente bom", contou.

Albers reconhece que também pecou no acompanhamento ao jogador. "Subestimei as consequências mentais provocadas pelo facto de não jogar mais. Devia ter visto antes como o podia ajudar", admitiu.

Já Pogba, recorde-se, regressou esta época à Juventus, onde ainda não jogou devido a problemas físicos.