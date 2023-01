Podolski expulso do torneio solidário que organizou. Assista ao momento

Lukas Podolski derrubou um adversário à entrada da área e viu cartão vermelho após reclamar com o árbitro. Insatisfeito, ainda tentou molhá-lo com uma garrafa de água.

Lukas Podolski, antigo internacional alemão que passou por clubes como Bayern, Arsenal e Inter e que representa atualmente os polacos do Gornik Zabrze, organizou um torneio com fins solidários, sendo expulso no jogo das meias-finais.

O avançado, atualmente com 37 anos, derrubou um adversário à entrada da sua área, vendo cartão vermelho após ter reclamado com a decisão do árbitro. Insastifeito, Podolski ainda tentou molhar o juiz com uma garrafa de água, já fora das quatro linhas.

Assista ao momento: