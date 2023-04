"Podia ter assinado por outro clube desde 1 de janeiro, mas nem pensámos nesse disparate"

Declarações de Toni Kroos, médio do Real Madrid, no final do encontro com o Chelsea (0-2), referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões

Toni Kroos não pensa noutra coisa que não a renovação de contrato com o Real Madrid. O médio dos merengues, que termina o seu vínculo no final da presente temporada, já podia ter chegado a um acordo com um outro clube, mas nem chegou a considerar a possibilidade.

"Havia confiança absoluta de ambos os lados. O clube sabia desde o início que eu não ia fazer nada de estúpido. Teoricamente, podia ter assinado por outra equipa a partir de 1 de Janeiro, mas nem sequer pensámos nesse disparate. Há muita confiança. O mais provável é que se mantenha assim durante algum tempo", explicou, no final do encontro com o Chelsea (0-2), referente à segunda mão dos quartos da Champions.

Estas novas declarações de Kroos, que claramente abre a porta à renovação, são diferentes em relação aquelas que o alemão concedeu há um par de meses, depois de vencer o Mundial de Clubes. Por essa altura, a incerteza pairava.

"Estou a pensar se devo ou não continuar na próxima época. Estou sempre em contacto com o clube, com a minha experiência, é melhor falar sobre isso lá dentro e, se for oficial, saberão. Estou a pensar e não vou demorar muito tempo a tomar uma decisão. Estamos muito calmos", atirou.