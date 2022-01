"Podes duvidar em contratar um jogador de 38 anos, mas não se se chamar Dani Alves, Messi, Ronaldo"

Declarações do lateral do Barcelona, que continua a achar que pode ser útil para a sua nova equipa

Dani Alves voltou à Catalunha e ao Barcelona aos 38 anos. Apesar da experiência, o lateral, internacional brasileiro, continua a achar que pode ser útil para Xavi e para o clube blaugrana.

"Quando saí disse que quando estou aqui sou feliz. Fazer parte da história do Barcelona, sentir estas cores é o que quero. Se as coisas são boas, temos de repeti-las. Espero dar seriedade no momento de trabalhar e também alegria. Estar aqui outra vez é uma prenda que vou abrindo todos os dias. Luto sempre pelo que quero. Queria regressar porque não tinha tido a chance de me despedir do Barça. Não pude despedir-me depois de oito anos e 23 títulos. Fiquei com essa espinha encravada de poder voltar e despedir-me. Sair com alegria e não com mal-entendidos. Que me vejam como uma pessoa que ama este clube. Sabia que podia jogar se viesse para cá. Por aquilo que faço no dia a dia, porque trabalho para jogar e não apanhar sol. Podes duvidar em contratar um jogador de 38 anos, mas não se se chamar Dani Alves, Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic...", afirmou, em declarações à Catalunya Radio.

Sobre Messi e o facto de já não estar em Barcelona, Dani Alves fala de uma sensação estranha.

"É o melhor jogador da história do futebol. É estranho estar aqui e não o ver, não tê-lo em campo. As coisas às vezes não acontecem da forma como sonhamos. Já lhe disse que não vai estar num melhor sítio do que este. O mesmo que ele me disse quando saí. Seria muito bom que acabasse a carreira aqui", explicou.