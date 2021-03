"Podes domesticar um leão, mas Zlatan não. É um animal diferente"

Zlatan Ibrahimovic garantiu que, aos 39 anos, sente-se melhor do que nunca.

No dia 25 de março, Zlatan Ibrahimovic voltou a vestir a camisola da seleção sueca, depois de cinco anos de ausência. Em entrevista à Champions Journal, o jogador admitiu que se sente melhor do que nunca com a sua idade e falou num dos problemas que tem.

"Ao princípio pensei, tenho 39 anos, com o que fiz talvez não seja necessário trabalhar e tenha uma grande vida. Mas sempre tive uma grande paixão pelo que faço. Quero sempre mais. Tenho um problema: nunca estou satisfeito", começou por dizer Ibrahimovic.

O avançado do Milan garantiu também que, com a sua idade, não vê muitos jogadores a conseguir fazer o que ele faz: "Não vejo muitos jogadores a fazer o que faço com a minha idade. Depois dos 30 começa a decadência de um jogador e depois a reforma. Mas eu, depois dos 30, tornei-me mais forte".

"Podes domesticar um leão, mas não podes domesticar Zlatan. É um animal diferente", disse, lembrando de seguida uma das piores épocas da carreira, quando sofreu a lesão do ligamento cruzado anterior, no Manchester United, e que pensou que seria o fim da carreira.

"Levei um ano para voltar a sentir-me vivo. Honestamente, a recuperação foi aborrecida. Era mais um trabalho mental que não estava habituado. Sempre trabalhei com bola. Passava o tempo a perguntar-me a mim mesmo quanto tempo estaria fora e se teria chegado o fim da minha carreira. A história do Ibrahmovic teve um final feliz. Na verdade, ainda não teve um final: ainda há espaço para umas voltas", finalizou Zlatan.