"Podes beber, ir à discoteca, fazer o que quiseres. Só peço uma coisa..."

Recordações de uma antiga estrela de clubes como Marselha, Arsenal e Manchester City no Instagram.

Samir Nasri recordou nas redes sociais como foi seduzido a rumar ao Sevilha por empréstimo do Manchester City, na época 2016/17, após cinco temporadas no emblema inglês.

"Sampaoli [treinador do emblema espanhol na altura] queria-me tanto [no Sevilha] que me disse: "Anda para a nossa equipa. Podes beber, ir à discoteca, fazer o que quiseres, e eu encubro-te em frente ao clube. Só peço que sejas bom no campo no fim de semana". De facto, se eu quisesse ir ver a minha família num fim de semana em que não precisasse de jogar, Sampaoli dizia-me que se encarregaria de tratar do meu cão", revelou o internacional francês num direto do Instagram.

"Tive uma relação de amizade com Sampaoli. Foi um amigo, não um treinador. E com Juanma Lillo [treinador adjunto] foi uma relação de pai e filho. Dava-me arrepios ouvir os discursos do Sampaoli no balneário e eu não percebia espanhol", continuou, antes de falar da equipa.

"Tínhamos uma das melhores equipas da Europa. Com Nzonzi, Vitolo, Jovetix, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Durante seis meses fomos tão fortes como o Barça e o Real Madrid", concluiu.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS