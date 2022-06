"Poderia ter-me tornado como Messi ou como Ronaldo, mas não me apeteceu"

Sneijder confessou que recusou abdicar totalmente do estilo de vida

Unanimemente avaliado como um dos melhores de sempre dos Países Baixos e da história, Wesley Sneijder foi dos poucos que, nas últimas décadas, se intrometeu na "luta" entre Cristiano Ronaldo e Leo Messi, como em 09/10, por exemplo - na opinião do ex-médio neerlandês, só não se igualou a estes por falta de sacrifício.

"Eu poderia ter-me tornado como Messi ou Cristiano Ronaldo, mas não me apeteceu", afirmou, taxativamente, Sneijder, em entrevista com o repórter Gianluca di Marzio. O neerlandês recusou abdicar do próprio estilo de vida enquanto jogava. "Gostei da minha carreira, talvez tenha bebido um copo de vinho ao jantar. Leo e Cristiano são diferentes, têm feito muitos sacrifícios. E, por mim, tudo bem. A minha carreira, no entanto, foi incrível", juntou o ex-jogador dos Países Baixos.

Sneijder está certo - eternizou-se como um dos mais notáveis do desporto-rei, pelo que fez com as camisolas do Ajax, Real Madrid, do país e, sobretudo, com a do Inter, sob orientação de José Mourinho, entre 2009 e 2010, que o colocou bem no topo.

Nessa época, que culminaria com o Campeonato do Mundo, na África Sul, o antigo camisola 10 atingiu o auge da sua carreira. Com recurso à sua técnica, visão de jogo e capacidade de marcar, Sneijder ajudou o Inter a vencer o inédito triplete Liga dos Campeões, liga e Taça de Itália e os Países Baixos a serem vice-campeões mundiais.

Enquanto isso, Ronaldo e Messi protagonizavam uma daquelas muitas surreais épocas - o argentino fez 47 golos em 53 jogos pelo Barcelona, o português anotou 33 em 35 duelos oficiais pelo Real Madrid, também com títulos à mistura...