"Poder financeiro de United, City e Chelsea? Eu, por exemplo, comecei a comprar carros elétricos"

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United foi questionado sobre o poder "ilimitado" dos clubes de Manchester e do Chelsea na hora de contratar

Em tempos, Jurgen Klopp queixou-se do poder "ilimitado" dos clubes de Manchester e do Chelsea na hora de contratar. Agora, depois das contratações de Jadon Sancho e Raphael Varane, foi Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, a ser questionado sobre o tema, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com o Southampton (14h00).

"Somos um clube bem gerido. Temos muitos adeptos e bons patrocínios. Como treinador, queres sempre mais e eu já recebi muitos "nãos" como resposta", começou por responder, antes de recorrer a uma certa ironia.

"Existem diferentes modelos de negócio para gerir um clube. Eu, por exemplo, comecei a comprar carros elétricos! É tudo o que tenho a dizer", concluiu.