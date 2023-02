Presidente do Tottenham acusa: "Uma elite tem a habilidade para distorcer o mercado..."

Presidente do Tottenham acusa uma "elite" de estar a distorcer o mercado da Premier League.

Assunto do momento em Inglaterra, as acusações feitas ao Manchester City não passam ao lado dos outros clubes e, esta sexta-feira, foi a vez do Tottenham acusar uma "elite" de estar a distorcer o mercado de transferências da Premier League.

"O panorama mudou significativamente. É compreensível que os adeptos peçam para investirmos mais em reforços, mas, para muitos clubes, isso não é sustentável. Competimos numa liga com cada vez mais rivais alimentados por fundos estatais e onde o poder está nas mãos de uma elite que tem a habilidade para distorcer o mercado", pode ler-se numa mensagem assinada pelo presidente Daniel Levy, no Relatório e Contas do clube londrino.

No mesmo texto, o líder do Tottenham alerta para a necessidade de contratar os reforços certos. "O nosso processo de recrutamento tem de ser de primeira classe, porque os erros vão ter impacto nos próximos anos. Temos sentido o impacto de contratações que não renderam aquilo que esperávamos."

Recorde-se que, em janeiro, o Tottenham contratou Pedro Porro (Sporting) e Danjuma (Villarreal), ambos por empréstimo.