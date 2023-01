Podence deu o mote, mas Wolverhampton empata e não sai da zona de descida

Wolverhampton empatou 1-1 no terreno do Aston Villa. Esteve a vencer com um golaço de Podence.

O Wolverhampton foi ao terreno do Aston Villa empatar 1-1, esta quarta-feira, num jogo relativo à 19.ª jornada da Premier League. Os lobos até estiveram a vencer com um belo golo do português Daniel Podence, aos 12 minutos, mas Danny Ings, aos 78', empatou a partida.

Os Wolves, que tiveram José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes e Podence a titulares, e Toti Gomes a sair do banco, continuam na zona de descida (19.º e penúltimo lugar, com 14 pontos). Os villans estão em 11.º, com 22 pontos.

Nos outros jogos da noite, o Tottenham goleou em casa do Crystal Palace, por 4-0, com golos de Kane (bis), Doherty e Son. Os spurs estão no quinto lugar do campeonato inglês, com 33 pontos. Já o Palace segue com 22, em 12.º.

Nota também para o empate (2-2) entre Leeds e West Ham. O ex-Benfica Rodrigo marcou para os da casa. O resultado manteve as equipas separadas por dois pontos, na segunda metade da tabela classificativa.

E por faltar na segunda metade da tabela, o lanterna-vermelha Southampton foi derrotado na receção ao Nottingham Forest, por 1-0. Os forasteiros aproveitaram para descolar dos últimos lugares.