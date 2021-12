"Podemos pensar na Bola de Ouro 2020 para Lewandowski", afirma editor da France ​​​​​​​Football

Editor da France Football avalia dar Bola de Ouro de 2020 para Lewandowski

Pascal Ferré, editor-chefe da revista France Football, que organiza a Bola de Ouro, não descarta dar a Robert Lewandowski o prémio de melhor jogador do mundo de 2020.

O avançado do Bayern foi eleito o melhor pela FIFA no ano passado, enquanto a Bola de Ouro acabou cancelada devido à pandemia da covid-19. Este ano Messi acabou por ser o vencedor do Bola de Ouro, com Lewandowski como segundo melhor.

"As palavras de Messi foram agradáveis e foram muito inteligentes. Acho que não se devem tomar decisões apressadas, mas podemos pensar na Bola de Ouro 2020 para o Lewandowski e deveríamos. Obviamente que não temos a certeza que ele seria o vencedor, não existiu qualquer votação, mas, para ser honesto, era quem tinha mais hipótese de ganhar", disse Ferré à Watson, portal suíço.

A Bola de Ouro leva em consideração não apenas o desempenho individual de cada atleta indicado, mas também o sucesso coletivo de seus times e seleções. A votação da Bola de Ouro inclui mais de 150 jornalistas do mundo inteiro, que montam seu ranking particular.