"Podemos discutir se jogou bem ou mal, mas isto é um comentário racista inaceitável"

Granit Xhaka reagiu a comentário de adepto e a federação suíça saiu em sua defesa.

Com ascendência albanesa e kosovar, Granit Xhaka foi alvo de uma provocação nas redes sociais. "Como suíço, como nos podemos identificar com nomes como Okafor, Shaqiri ou Xhaka?", questionou um adepto. Apesar de estar habituado a este tipo de situações, o médio não gostou do que leu e reagiu de imediato. "Isto nunca vai mudar", ripostou.

Por intermédio do diretor para as seleções suíças, Pierluigi Tami, a federação reagiu e a ação mereceu total repúdio. "Podemos discutir se ele jogou bem ou mal, mas isto é um comentário racista inaceitável. Estamos num país em que a tolerância é um valor fundamental e Xhaka não devia ter reagido, como nunca fez anteriormente, mas nós entendemos e apoiamos, porque assim também fica evidente que este tipo de pessoas são uns idiotas", defendeu o dirigente.

Voltando agulhas para a vertente desportiva, Tami não crê que haja motivos para preocupações após o desaire com a Chéquia. "Quando o guarda-redes adversário é o melhor em campo, é sinal de que não fizemos tudo mal. E mesmo se o resultado fosse outro, não significaria que já estaríamos prontos para o Mundial. A nossa seleção sempre soube reagir depois de exibições menos conseguidas", analisou Tami, em jeito de aviso para Portugal.

O responsável pelas seleções lembrou que durante a campanha para o Mundial, a Suíça apresentou um "nível muito bom", sendo "normal" que existam quebras de rendimento. "Sabemos que este é um momento especial para muitos dos nossos jogadores deles. Foi o primeiro jogo da Liga das Nações e agora temos três encontros pela frente: em Portugal, depois contra a Espanha e mais um duelo com Portugal. Serão grandes jogos, em que teremos de melhorar o nosso nível", reforçou aquele dirigente da seleção helvética.