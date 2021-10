Dirigente brasileiro perspetiva um "boom" no futebol brasileiro a médio ou longo prazo

Para Fernando Carvalho, antigo presidente do Internacional de Porto Alegre, o Barcelona é perfeito para exemplificar o que a maioria das pessoas acredita ser um grande clube mundial. A ponto de considerar que, a médio ou longo prazo, podem vir a surgir "dez Barcelonas no Brasil".

"A indústria do futebol no Brasil está em permanente evolução, principalmente ao aprimorar a gestão. O conjunto de entidades que transmitem conhecimento, como as escolas e universidades, estão a chegar aos clubes e aos dirigentes. Mas isso não é um processo já para amanhã", defende a O JOGO.

"Eu acredito que nos próximos anos a maioria dos clubes vai optar por esse caminho, do planeamento, do sistema, do método, fruto desse conhecimento e também do crescimento no equipamento, nas infraestruturas, na qualidade das avaliações que são feitas", prossegue Carvalho, explicando ainda que o processo de criação de SAD está também a começar no Brasil.

O antigo presidente do Internacional não esconde o otimismo. "Acredito que o futebol brasileiro vai ter um novo boom e vai ser ainda mais atrativo para os investidores", afirma, à margem da conferência "Global Football Management - O Futuro da Gestão Humanizada do Futebol", a ter lugar esta terça-feira no Estádio da Luz.