Treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, assinalou ainda momentos positivos na partida com o FC Porto, disputado na quarta-feira

Diego Simeone voltou à sala de imprensa, dias depois do empate a zero com o FC Porto, em casa, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões. O assunto principal no universo do clube espanhol continua a ser o regresso de Griezmann e, por arrasto, que papel para João Félix com mais um concorrente por um lugar no ataque colchonero. "Podem jogar juntos e, com o tempo, Griezmann e João Félix jogarão juntos", disse esta sexta-feira o treinador argentino.

A verdade é que o regresso do internacional francês parece ter dividido os adeptos do Atlético, estando na memória os assobios que se ouviram, na quarta-feira, quando Griezmann entrou para o jogo com o FC Porto. A propósito dos dragões, Simeone considerou que o jogo de quarta-feira deu bons sinais. "Tivemos alguns jogos muito bons, especialmente na primeira parte, com o Celta de Vigo, Villarreal, a segunda parte contra o Espanhol e alguns momentos contra Elche e FC Porto.... Como todas as equipas, precisamos de regularidade"