Pode bem servir de exemplo: o raspanete de Klopp a um membro do staff

Treinador do Liverpool chamou a atenção de um membro do staff após expulsão de Christensen, central do Chelsea.

O Chelsea viu no domingo Christensen ser expulso antes do intervalo do embate frente ao Liverpool, que terminou com o triunfo dos "reds" por 2-0.

Pois bem, foi mesmo após a decisão do árbitro que se pôde assistir a um raspanete de Jurgen Klopp, treinador do campeão inglês, a um membro do seu staff, que se levantou para aplaudir o cartão vermelho mostrado ao central dos "blues".

"Estás louco? Nós nunca fazemos coisas dessas", atirou o alemão, num gesto que pode bem servir de exemplo no mundo de futebol.