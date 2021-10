Antonio Cassano, antigo internacional italiano, criticou o trabalho do técnico argentino no PSG.

Bastou a primeira derrota no campeonato francês para que Mauricio Pochettino passasse a conviver com críticas mais incisivas no comando do PSG. O dedo tem vindo a ser apontado ao treinador argentino um pouco por todos os lados. Na terça-feira, o antigo internacional italiano foi Antonio Cassano quem fez considerações sobre trabalho do técnico.

"Pochettino terá uma vida curta no PSG, ouvi falar mal dele. É muito boa pessoa, um dez ou até mais, mas como treinador não faz um minuto de tática. A equipa do PSG pede isso", disse em entrevista ao canal de Twitch de Cristian Vieri, também antigo jogador italiano.

"Pochettino pede conselhos aos jogadores sobre como jogar, não posso acreditar nisso. Nunca treinou campeões e agora tem problemas para gerir os grandes. Pelo que entendi, se continuar assim terá pouco tempo", acrescentou Cassano, antes de atirar: "Cuidado com o Zizou", disse, referindo-se a Zidane, que está livre no mercado.