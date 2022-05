Pochettino só soube que Mbappé iria renovar "meia hora antes do anúncio oficial"

Internacional francês renovou contrato até 2025, mas esperou pelos últimos dias da época para decidir o futuro.

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, admitiu que só soube que Kylian Mbappé iria renovar contrato meia hora antes do anúncio oficial. Durante toda a época, criaram-se muitas expectativas e havia a sensação de que o avançado poderia querer continuar no clube, explico o argentino.

"Oficialmente, soube da renovação meia hora antes da oficialização. O presidente disse-me. Durante o ano, eu e todos os que o rodeavam, sentíamos que o jogador estava aberto a todas as opções. Estávamos todos com uma grande expectativa. Mesmo estando perto do Kylian, também não sabíamos a decisão final. O momento aproximava-se e estávamos a viver com a mesma expectativa que vocês, que vivem a uma grande distância dele. Eu acompanhava as notícias que vinham na comunicação social. A minha equipa técnica dizia muitas vezes: 'Parece que vai ficar'", relatou Pochettino, em entrevista à rádio espanhola Cadena COPE.