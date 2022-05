Mauricio Pochettino sem dúvidas: "Não se pode falar assim de Messi"

Técnico do PSG comentou presente e futuro do astro argentino em Paris, depois de uma época de estreia marcada por várias críticas

Habituado a ser a grande estrela da equipa e o melhor marcador, com números estratosféricos, Lionel Messi está a viver uma época de estreia no PSG menos vistosa, com nove golos e 13 assistências. As críticas têm aparecido, mas Pochettino não as subscreve.

"Não se pode falar assim de Messi. É como quando eu falo de Maradona. Não estou a falar de um jogador comum. Messi está ao mesmo nível de Diego Maradona. É evidente que a mudança de Barcelona para o Paris Saint-Germain foi uma mudança em que foi necessário um processo de adaptação. Certas circunstâncias não lhe permitiram sentir-se tão confortável como em Barcelona, onde tinha passado 20 anos. Onde ele tinha sido a bandeira do clube", referiu, em entrevista à Europe 1.

Pochettino, que já garantiu que será o treinador do PSG para a próxima temporada, não tem dúvidas em afirmar que Messi fará uma segunda época mais forte no Parque dos Príncipes.

"Não tenho dúvidas sobre a sua qualidade. Messi tem talento suficiente para fazer o que tem a fazer. Ele fá-lo-á. A próxima época será completamente diferente para ele. Foi um ano de aprendizagem, e não só a nível profissional após a chegada ao Paris Saint-Germain, numa nova liga e com novos companheiros de equipa, mas também a nível familiar. Tem de se ter isso em conta", explicou.