Pochettino: "Se o PSG não nos der tempo, não seremos nem os primeiros nem os últimos"

Técnico dos parisienses olha com naturalidade para a pressão e para a responsabilidade

Apesar de liderar o seu campeonato e de estar perfeitamente na luta pela fase seguinte da Champions, Pochettino não é um treinador 100% seguro. O argentino já foi associado a uma saída, que, caso venha a acontecer, não choca o antigo líder do Tottenham.

"Não é frustrante. Não quero que esta ideia se espalhe. É um grande desafio. As pessoas dizem-nos: "Oh, isso deve ser uma tortura", mas não, não é uma tortura. Temos a coragem, e também a humildade, de saber que, se quisermos ter sucesso, teremos de nos adaptar. Também precisamos de algum tempo, que muitas vezes não aparece no futebol. Se não nos derem tempo para desenvolver a nossa ideia de jogo, bem, é uma pena, mas não seremos os primeiros nem seremos os últimos. Mas estamos felizes por contribuir com os nossos conhecimentos", afirmou, em declarações ao L'Equipe.

Questionado sobre como é trabalhar com alguns dos melhores jogadores do planeta, Pochettino respondeu de forma pragmática.

"Não é uma questão de ego. Estamos a falar dos melhores jogadores do mundo. Se eles não têm problemas, porque é que os queres tirar? Mesmo que não joguem da forma que se espera, com o seu talento, podem ser decisivos em qualquer momento de um jogo. Foi por isso que o clube fez o esforço financeiro para os contratar. Não se pode avaliar este tipo de jogador como qualquer outro jogador", explicou.