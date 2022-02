Pochettino quer levar Kane caso assine pelo Manchester United

O jornal The Telegraph adianta que Pochettino vai pedir a contratação de Harry Kane caso chegue a acordo para ser o novo treinador do Manchester United.

Depois de noticiado que Mauricio Pochettino é um nome consensual no balneário do Mancher United, a imprensa inglesa aponta que o treinador poderá já ter debaixo de olho uma contratação. Segundo o The Telegraph, caso assine pelos red devils, o argentino deverá pedir à direção o reforço Harry Kane.

Pochettino trabalhou com o avançado inglês no Tottenham e gostava de o reencontrar.

A saída do técnico do PSG parece ser cada vez mais certa - Zidane deverá rumar a Paris - e o futuro poderá ser em Old Trafford.