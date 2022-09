Pochettino pode voltar a treinar em França e estrear-se contra o PSG

Treinador argentino está nos planos do Nice, onde Lucien Favre está na corda bamba

Mauricio Pochettino deixou o PSG recentemente, mas pode continuar a treinar em França muito em breve. Segundo o Footmercato, o Nice está interessado nos seus serviços e vai haver um encontro esta terça-feira para abordar o assunto.

O Nice está a desiludir neste arranque de temporada (duas vitórias em oito jogos e é 13.º da Ligue 1) e Lucien Favre está na corda bamba, pelo que o argentino aparece como possibilidade para a sucessão. Já se fala até de saída nesta paragem, para o novo técnico ter tempo de trabalho antes de recomeçar a competição de clubes.

O RMC Sport dá conta da iminente saída de Favre e do interesse em Pochettino e até já se fala no regresso deste a Paris no desafio no Parque dos Príncipes agendado para dia 1 de outubro.