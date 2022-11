Pochettino não descarta vir a ser selecionador inglês: "Estou aberto a tudo"

Em entrevista ao jornal The Athletic, o técnico colocou a Inglaterra entre o lote de seleções favoritas à conquista do Mundial de 2022, juntamente com a Argentina, França e Brasil.

Mauricio Pochettino, sem clube desde que deixou o comando técnico do PSG, no final da época passada, admitiu esta quinta-feira que estaria aberto a tornar-se selecionador inglês, caso a oportunidade alguma vez surja.

Em entrevista ao jornal The Athletic, Pochettino foi convidado a eleger as seleções favoritas à conquista do Mundial de 2022, que arranca no próximo domingo, e o técnico colocou a Inglaterra nesse lote, a par da Argentina, França e Brasil.

"A mentalidade [inglesa] é tão brava, eles são ofensivos, gostam de provocar o adversário e tentar dominar. Eles não querem saber da equipa que os defronta, tentam fazer apenas o seu trabalho. Gosto da forma como abordam os jogos e têm jogadores muito bons", justificou o argentino.

Foi aí que Pochettino foi questionado sobre se aceitaria um convite futuro para treinar a seleção inglesa, com o antigo treinador do Southampton e do Tottenham a não fechar a porta a essa eventualidade.

"Claro que sim, a minha relação com a Inglaterra sempre foi muito boa. A Inglaterra tem uma excelente relação com as academias, que tentam desenvolver jovens jogadores para que um dia cheguem à equipa nacional. Eu sinto-me muito confortável aqui e nunca se sabe o que pode acontecer. Estou aberto a tudo", rematou.