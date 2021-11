Pochettino não convence e um nome volta a ganhar força no PSG

Nível exibicional da equipa, que esta época conta com Mesi, não tem agradado aos responsáveis, segundo adiantam em França.

Apesar da liderança no campeonato francês com 34 pontos em 13 jornadas e de estar bem colocado para rumar aos oitavos de final da Champions, o nível exibicional do PSG não tem sido propriamente espetacular, ao ponto de em França ser questionada a continuidade de Mauricio Pochettino.

Segundo informa o " Le10Sport", Zinedine Zidane, livre desde que deixou o Real Madrid na última época, continua a ser um nome bem cotado junto dos responsáveis do clube francês. Apontado como o grande sonho do diretor desportivo Leonardo e do presidente Al Khelaifi, o técnico optou por um período de descanso após mais uma passagem pela capital espanhola e a imprensa internacional chega a garantir que pisca o olho a uma eventual aventura na seleção francesa.

O Manchester United, clube onde Solskjaer tem sido muito contestado, é outro clube apontado como estando atento a Zidane.