Pochettino: "Messi com covid-19? Veremos em que condições chega"

Astro argentino está infetado com covid-19 e o treinador já comentou.

O PSG informou este domingo que Lionel Messi testou positivo à covid-19. Mauricio Pochettino, treinador do emblema parisiense, comentou o sucedido este domingo.

"Estamos há quase dois anos a lutar com este vírus e já sabemos o que devemos evitar para não nos contagiarmos. Messi está em contacto com o nosso departamento médico e quando der negativo voltará para França", começou por dizer o técnico em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Vannes, do terceiro escalão do futebol francês, a contar para a Taça de França.

"Veremos em que condições chega e se pode jogar", concluiu sobre o argentino.

Além de Lionel Messi, também Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala estão infetados.