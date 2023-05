Pochettino já trabalha para o Chelsea 2023/24: esboço com alvos definidos

Técnico argentino deve suceder a Frank Lampard. Para além da chegada anunciada de Nkunku, figura do Leipzpig, há mais três ou quatro objetivos

Mauricio Pochettino está a ser dado por alguma comunicação inglesa como o novo treinador do Chelsea para a próxima temporada. O argentino já se terá reunido com os responsáveis do clube para definir os alvos principais.

De acordo com o Daily Mail, os blues devem comprar muito menos em relação ao ano passado. Nkunku é um reforço a quem só falta a oficialização, mas o francês não chegará sozinho.

Dibu Martínez é o preferido para a baliza, enquanto para o meio campo nomes como Mac Allister ou Rice, associados a outros clubes do big-six, são bem vistos pelo técnico. No ataque, Lukaku pode regressar, mas não é certo que seja para ficar.