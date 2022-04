Pochettino: "Hoje, estou 100% no PSG na próxima época e Mbappé também"

Técnico do PSG tem sido apontado à porta de saída na capital francesa

Mauricio Pochettino abordou esta quarta-feira o próprio futuro e o de Kylian Mbappé, garantindo que, por enquanto, ambos ainda contam em estar no PSG na próxima época, pese embora o astro francês terminar contrato com o clube no verão e ainda não ter acertado a renovação.

"Hoje, estou 100% no PSG no próximo ano e Kylian Mbappé também estará. Não posso querer mais nada, acho que Mbappé permanecerá 100% na próxima temporada. Mas depois, no futebol nunca se sabe, podemos esperar muitas coisas", referiu, em conferência de imprensa.

O técnico argentino falou ainda sobre Neymar, cujo futuro também tem sido debatido na imprensa internacional, afirmando que, apesar dos "altos e baixos", o brasileiro continua a ser "um dos melhores jogadores do mundo".

Já campeão francês, o PSG vai cumprir calendário nas quatro jornadas restantes da Ligue 1. Na sexta-feira, os parisienses deslocam-se ao terreno do Estrasburgo, sexto classificado, às 20h.