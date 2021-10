Pochettino explicou saída de Messi no intervalo do PSG-Lille

Mauricio Pochettino espera contar com o astro argentino para o jogo do PSG com o Leipzig, na Liga dos Campeões

A substituição de Messi ao intervalo do PSG-Lille, que acabou com a vitória parisiense, por 2-1, causou estranheza, mais ainda quando a formação visitante vencia, por 1-0.

No final do jogo, o treinador Mauricio Pochettino, questionado sobre a saída de Lionel Messi, esclareceu: "Não creio que esteja lesionado. Temos estado a conversar com o departamento médico e é uma questão de precaução. Espero que ele esteja disponível para o próximo jogo contra Leipzig", disse.

A verdade é que circulam já imagens de Messi, no relvado, com aparentes dores na coxa esquerda.