Pochettino e uma conferência de Imprensa "estranha": "Não quero falar sobre isto..."

Declarações de Mauricio Pochettino, treinador do PSG, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Lens, referente à 17.ª jornada da Ligue 1 e agendado para as 20h00 de sábado.

Messi não tem marcado: "É uma questão de acerto e de tempo para o encontrar [o golo]. Leo marcará golos, ele tem um talento especial. Sempre marcou e sempre irá marcar."

Vê os jogadores "perdidos" devido a certas hierarquias no ataque e no meio-campo? "Não consigo responder a uma pergunta que não compreendo. Eu não sei qual é o fundo da questão."

Disse que o PSG jogava com o que tinha: "Não sei em que contexto disse que estávamos a jogar com o que tínhamos. Não estou a esperar pelo mercado de transferências de inverno para fazer contratações. Por isso não sei o que disse depois do [jogo com] Nice, em que contexto falei, é muito difícil extrair ou extrapolar o que eu disse. Mas penso nunca ter falado de transferências ou de certas situações. Não quero falar sobre isto. Esta conferência de Imprensa está a ser estranha."

Ibrahimovic ofereceu-se para diretor desportivo do PSG: "Respeito as opiniões de todos. Respeito as opiniões, as ideias, respeito a capacidade de cada um ter uma visão geral na mente sobre situações futuras. Eu apenas falo de mim. Não gosto de falar sobre o que as outras pessoas opinam."