Pochettino e o antigo pupilo Dele Alli: "Quero ver o que se passa com ele"

Novo técnico do Chelsea orientou internacional inglês no Tottenham. Jogador passa por momento complicado na carreira

Mauricio Pochettino está intrigado com o momento de carreira de Dele Alli, internacional inglês, de 27 anos. O novo treinador do Chelsea garantiu que quer falar com o antigo pupilo para tentar perceber o que se passa.

"Espero ter algum tempo para telefonar a Delle Alli e ver o que se passa com ele. É um tipo fantástico e quero falar um pouco com ele. Quero ajudá-lo e ver o que se passa. Ele ainda é jovem. Tenho a certeza de que tem a mentalidade certa", explicou o novo técnico dos blues.

Em queda livre desde que Pochettino deixou de ser treinador do Tottenham, Alli somou vários casos extra futebol no empréstimo ao Besiktas esta última temporada. O contrato com o Everton é válido até ao final desta temporada.