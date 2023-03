Pochettino disponível para regressar ao Tottenham, mas com uma condição

Técnico argentino interessado no cargo, mas apenas a partir do próximo verão. Entrada no último terço deste ano, de urgência, colocada de parte.

Mauricio Pochettino parece ser, nesta altura, o mais sério candidato a substituir Antonio Conte no cargo de treinador do Tottenham. O argentino está interessado em voltar, mas apenas para começar a próxima temporada.

De acordo com a Sky Sports, o cenário de entrada de urgência, no sentido de disputar o último terço da atual temporada, está colocado de parte pelo técnico, que só estaria disposto a regressar ao norte de Londres no próximo verão.

Segundo a imprensa inglesa, Pochettino recolhe a simpatia do plantel para substituir Antonio Conte, que, no final do encontro com o Southampton (3-3), teceu duras críticas ao grupo de trabalho e ao clube, de uma forma geral.