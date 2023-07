Pochettino descarta reencontro com Harry Kane: "Não pensamos nisso"

Numa altura em que o goleador tem apenas mais um ano de contrato com o Tottenham, a imprensa inglesa tem avançado que Kane está a construir uma casa nos arredores do centro de treinos do Chelsea, mas o novo treinador dos blues, que o treinou nos spurs, descartou que faça parte dos planos.

Com apenas mais um ano de contrato no Tottenham, Harry Kane continua a ser um dos grandes nomes cujo futuro ainda não está definido.

Associado ao Bayern, o avançado inglês, de 29 anos, também tem sido mencionado pela imprensa inglesa como uma possibilidade para o Chelsea em 2024, onde chegaria a custo zero, muito por causa de estar a construir uma casa perto do centro de treinos do clube.

Mauricio Pochettino, que treinou Kane nos spurs entre 2014 e 2020, foi questionado sobre o assunto esta sexta-feira, na sua primeira conferência de imprensa em Stamford Bridge, mas descartou que o goleador esteja nos planos dos blues.

"Eu não gosto de falar sobre jogadores de outros clubes, mas está a falar de um dos melhores do mundo. Não é justo falar sobre isso. As pessoas não são estúpidas, são inteligentes e sabem que a minha relação com ele foi sempre incrível. Eu vi-o a crescer e a atingir tudo o que conseguiu e, claro, temos uma grande relação. Mas de momento, estamos a pensar em coisas diferentes. Não estamos a pensar nisso", garantiu.

Em 2022/23, Kane apontou 32 golos e cinco assistências em 49 jogos disputados, mas não conseguiu ajudar o Tottenham a qualificar-se para as provas europeias, fruto do oitavo lugar na Premier League.