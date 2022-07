Pochettino deixa o PSG com os bolsos cheios

Técnico argentino foi dispensado e chegou a acordo por 10 milhões de euros

Chegou a falar-se numa possível indemnização de 20 milhões de euros para a saída de Mauricio Pochettino do Paris Saint-Germain, mas segundo o L'Équipe o técnico argentino chegou a um acordo por metade desse valor. Uma verba, mesmo assim, significativa.

Pochettino chegou ao clube para substituir Thomas Tuchel em janeiro de 2021 e perde a Ligue 1 nessa época, vencendo depois a Taça de França e alcançando as meias-finais da Liga dos Campeões. Na época seguinte conquistou apenas o campeonato, na que é considerada a pior época do clube desde que tem investimento do Catar (2011). Durou apenas um ano e meio no cargo, mas sai de bolsos cheios.