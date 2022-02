Pochettino defende avançado das críticas: "O Messi é futebol"

Vida de Messi em Paris não está a ser perfeita e continua a haver muitas críticas. Pochettino defendeu o jogador.

Lionel Messi foi muito criticado em França depois do jogo da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, na terça-feira, que o PSG venceu por 1-0. O avançado falhou um penálti na segunda parte, mas, mais do que isso, a atitude que teve aquando do festejo do golo de Mbappé e no momento em que os jogadores celebravam a vitória com os adeptos, não agradou à imprensa francesa.

Esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Nantes, o treinador Mauricio Pochettino defendeu o jogador.

"O Messi é o melhor jogador do Mundo. Se queres explicar futebol a alguém, é o Messi. Falhar um penálti não vai afetar a confiança dele, é impossível. Se alguém diz isso, é porque não conhece esta modalidade. O Messi é futebol. E ele fez um jogo muito bom frente ao Real Madrid, o número de interações dele são importantes, ajudam a equipa a jogar bem", comentou o técnico argentino.